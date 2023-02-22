Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

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Сегодня 09:31
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Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема повторил рекорд Лионеля Месси из "Пари Сен-Жермена", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бензема оформил дубль в матче с "Ливерпулем" (5:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, форвард забивает в турнире 18 сезонов подряд. Ранее это удавалось только Месси. Оба футболиста забивают в Лиге чемпионов с сезона-2005/06.

Добавим, что для Бензема эти голы стали первыми в этом сезоне Лиги чемпионов.

Ответный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 15 марта на стадионе "Сантьягу Бернабнеу" в Мадриде.

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Метки:
Реал Мадрид Лига чемпионов Месси Лионель

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