"Бавария" выбила ПСЖ из Лиги чемпионов

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Сегодня 03:56
©twitter.com/FCBayern

Немецкая "Бавария" и французский ПСЖ провели ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Немецкий клуб вышел на ответный матч в Германии, имея преимущество за счет гостевой победы в Париже - 1:0.

Встреча в Мюнхене завершилась повторной победой немецкого клуба с результатом 2:0. На 61-й минуте Эрик-Максим Шупо-Мотинг открыл счет. А на 89-й минуте вышедший на замену Серж Гнабри похоронил надежды парижан на успех в этом противостоянии. По конец основного времени Садио Мане забил третий гол "Баварии", но он был отменен из-за офсайда.

Отметим, что в конце первого тайма парижане могли выйти вперед, но защитник "Баварии" Маттейс де Лихт вынес мяч из пустых ворот после удара Витиньи.

Таким образом, по сумме двух матчей "Бавария" одержала победу со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала.

Напомним, что ранее в четвертьфинал пробились английский "Челси" и португальская "Бенфика".

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Метки:
Бавария ПСЖ Лига чемпионов

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