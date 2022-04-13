Мюнхенская "Бавария" сенсационно вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух игр испанскому "Вильярреалу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответный матч 1/4 финала, прошедший в Мюнхене, завершился со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 52-й минуте Роберт Левандовски вывел "Баварию" вперед. На 88-й минуте полузащитник гостей СамуЧуквуэзе сравнял счет.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Вильярреала", который и прошел дальше.

За выход в финал Лиги чемпионов испанский клуб сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - "Бенфика" (3:1).

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