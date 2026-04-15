"Бавария" - "Реал": начало матча Лиги чемпионов и где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 14 на 15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором мюнхенская "Бавария" примет мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и начнётся в 00:00 по времени Казахстана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

"Бавария" vs "Реал": история противостояния

Клубы проведут 30-й матч в Лиге чемпионов - это рекорд/

Для "Реала" это 41-й четвертьфинал в истории Лиги чемпионов - рекорд. Второй идет "Бавария" - 36 четвертьфиналов/

"Бавария" впервые выиграла у "Реала" за девять очных матчей - было семь поражений и две ничьих/

В очных встречах минимально лидирует "Реал" - 13 побед против 12 у "Баварии"/

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Павлович; Олисе, Гнабри, Диас, Кейн

Не сыграют: Карль (задняя мышца бедра) и Ульрайх (паховые мышцы), под вопросом - Гнабри (колено).

"Реал": Лунин, Александер-Арнолmд, Рюдигер, Милитао, Ф. Гарсия, Вальверде, Камавинга, Беллингем; Гюлер, Мбаппе, Винисиус

Не сыграют: Куртуа (задняя мышца бедра), Родриго (колено) и Чуамени (дисквалификация).

Напомним, первый матч между "Реалом" и "Баварией" прошёл в Мадриде и завершился со счётом 2:1.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с "Пари Сен-Жерменом", который выбил "Ливерпуль" (2:0, 2:0) из Лиги чемпионов.