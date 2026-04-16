"Бавария" прошла "Реал" и лишилась главного тренера: подробности

Главный тренер "Бавария" Венсан Компани не сможет руководить командой в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

Причиной стала дисквалификация: наставник получил жёлтую карточку в ответной четвертьфинальной встрече с "Реалом" (4:3), что привело к автоматическому отстранению.

Ответный матч противостояния мюнхенцев и парижан запланирован на 6 мая и пройдёт на арене "Арена Мюнхен".

Победитель этой полуфинальной пары выйдет в решающий матч турнира, который состоится 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена". В другом полуфинале сыграют "Атлетико" и "Арсенал".

Действующим обладателем трофея остаётся "Пари Сен-Жермен", который в прошлогоднем финале уверенно обыграл миланский Интер со счётом 5:0.