"Бавария" понесла потерю перед матчем ЛЧ и решила вернуть бывшего игрока

Защитник "Баварии" Маттейс де Лигт выбыл из строя по причине травмы. Случилось это в матче 1/16 финала Кубка Германии против "Саарбрюккена" (1:2), сообщают Vesti.kz.

По информации Bild, 24-летний футболист повредил связки коленного сустава и пропустит около 4-6 недель.

В этой связи "Бавария" собирается подписать краткосрочный контракт с экс-игроком клуба Жеромом Боатенгом.

35-летний Боатенг играл за мюнхенцев с 2011 по 2021 год. А последним его клубом стал французский "Лион", цвета которого он защищал в период 2021-2023 годов. В настоящий момент игрок находится в статусе свободного агента.

В эти выходные, 4 ноября, "Бавария" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией" в рамках десятого тура Бундеслиги, а 8 ноября в гостях встретится с датским "Копенгагеном" на стадии группового этапа Лиги чемпионов. С турнирным положением команд в квартете A можно ознакомиться здесь.