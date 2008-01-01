"Барселона" сыграет с ПСЖ, а "Атлетико" - с "Челси". Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Первые матчи этой стадии запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.

Пары 1/8 финала ЛЧ:

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)

"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)

"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 19 марта.