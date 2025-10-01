"Барселона" решила судьбу Ямаля перед матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч "Барселона" - "Пари Сен-Жермен" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик выбрал следующий состав:Вратарь: Щенсны;Защитники: Кунде, Гарсия, Кубарси, Мартин;Полузащитники: де Йонг, Педри, Ольмо;Нападающие: Ямаль, Рашфорд, Торрес.Наставник ПСЖ Луис Энрике определил следующих футболистов:Вратарь: Шевалье;Защитники: Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш;Полузащитники: Невеш, Витинья, Руис;Нападающие: Маюлу, Барколя, Мбайе.

Встреча состоится в ночь с 1 на 2 октября на территории "сине-гранатовых" и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что в составе каталонцев впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов выйдет 18-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль, пропустивший первую встречу с "Ньюкаслом" (2:1) из-за травмы.



