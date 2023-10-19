"Барселона" может получить усиление на матч Лиги чемпионов

Футболист "Барселоны" и сборной Испании Педри готовится вернуться в строй после травмы, сообщают Vesti.kz.

По информации испанских СМИ, 20-летний полузащитник не играл за каталонский клуб с 20 августа, поскольку испытывал проблемы с подколенным сухожилием.

Отмечается, что Педри скорее всего пропустит домашний матч "сине-гранатовых" против "Атлетика" в рамках десятого тура чемпионата Испании - он намечен на 22 октября. А вот к домашней игре группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" (25 октября) хавбек должен успеть полностью восстановиться.

В любом случае в клубе не собираются спешить с возвращением на поле Педри - он сыграет тогда, когда вылечится до конца.

Напомним, что "Барселона" лидирует в квартете H Лиги чемпионов, набрав шесть очков после двух туров. За ней расположились "Порту" (3), "Шахтер" (3) и "Антверпен" (0).

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