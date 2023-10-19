"Барселона" может получить усиление на матч Лиги чемпионов

Футболист "Барселоны" и сборной Испании Педри готовится вернуться в строй после травмы, сообщают Vesti.kz.
По информации испанских СМИ, 20-летний полузащитник не играл за каталонский клуб с 20 августа, поскольку испытывал проблемы с подколенным сухожилием.
Отмечается, что Педри скорее всего пропустит домашний матч "сине-гранатовых" против "Атлетика" в рамках десятого тура чемпионата Испании - он намечен на 22 октября. А вот к домашней игре группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" (25 октября) хавбек должен успеть полностью восстановиться.
В любом случае в клубе не собираются спешить с возвращением на поле Педри - он сыграет тогда, когда вылечится до конца.
Напомним, что "Барселона" лидирует в квартете H Лиги чемпионов, набрав шесть очков после двух туров. За ней расположились "Порту" (3), "Шахтер" (3) и "Антверпен" (0).
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|02:00
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|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
|
9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00