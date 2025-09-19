"Барселона" с дублем Рэшфорда обыграла "Ньюкасл" в Лиге чемпионов

"Барселона" стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов с выездной победы над "Ньюкаслом", сообщают Vesti.kz.

В матче первого тура общего этапа турнира, который прошёл на "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасл-апон-Тайне, каталонцы вырвали три очка, обыграв хозяев со счётом 2:1.

Героем вечера стал Маркус Рэшфорда - англичанин дважды поразил ворота соперников: на 58-й минуте он забил головой, а спустя десять минут оформил дубль, закрепив преимущество гостей.

Лишь в компенсированное время Энтони Гордон сумел отквитать один мяч, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти "сорок".

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.