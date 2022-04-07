Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что нападающий мадридского клуба Карим Бензема мог пропустить матч с "Челси" в четвертьфинале Лиги чемпионов, поскольку не мог найти свой пропуск на стадион, сообщает "Чемпионат".

"Перед игрой Бензема не мог найти пропуск для входа на стадион. Я сказал ему поторапливаться, иначе он не смог бы принять участие в матче. К счастью, Карим нашел его", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой "Реала" со счетом 3:1. Бензема в этой встрече оформил хет-трик.

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания).

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