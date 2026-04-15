"Атлетико" затроллил "Барселону" после вылета из Лиги чемпионов

Пресс-служба мадридского "Атлетико" с юмором отреагировала на выход команды в 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Матрасники" по сумме двух матчей обыграли каталонскую "Барселону" с общим счётом 3:2 (2:0, 1:2).

После первого матча фанаты "сине-гранатовых" запустили тренд в соцсетях, ставя на аватарки фотографии игроков команды в тёмных очках и с наушниками, отсылаясь к фото Леброна Джеймса времён камбэка "Кливленда" в финальной серии НБА-2016.

После ответного четвертьфинала в соцсетях "Атлетико" были опубликованы фото футболистов мадридцев в тёмных очках и с наушниками.





В полуфинале Лиги чемпионов "Атлетико" встретится с победитилем пары "Арсенал" - "Спортинг". Первый матч состоялся неделю назад и завершился победой "канониров" (1:0).