"Атлетико" резко ответил на жалобу "Барселоны" - всё из-за газона

История с газоном на "Метрополитано" перед матчем "Атлетико" и "Барселоны" получила продолжение, передают Vesti.kz.
Каталонцы накануне ответной встречи в Лиге чемпионов обратились в УЕФА с просьбой проверить состояние поля. В частности, их насторожила высота травяного покрытия, которая, по мнению клуба, могла повлиять на игру.
Однако, как пишет Marca, проверка не подтвердила никаких нарушений. Представители обеих команд вместе с делегатами УЕФА провели замеры и зафиксировали: высота газона составляет 26 миллиметров – строго в рамках регламента.
Таким образом, жалоба "Барселоны" была признана необоснованной.
В "Атлетико" на это отреагировали достаточно жёстко. Внутри клуба подобный шаг восприняли как попытку оказать давление перед важнейшим матчем.
Отметим, что в первой игре четвертьфинала каталонцы уступили на своём поле со счётом 0:2. При этом второй тайм команда доигрывала в меньшинстве после удаления Пау Кубарси.
Ответная встреча, которая определит участника полуфинала Лиги чемпионов, состоится в ночь с 14 на 15 апреля.
