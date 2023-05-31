"Астана" узнала потенциальных соперников в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 11:06
©ФК "Астана"

Стали известны потенциальные соперники "Астаны" в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Чемпион Казахстана возьмет старт с первого квалификационного раунда, и будет в числе "сеянных" команд. На данный момент известны 13 из 15 потенциальных соперников.

Жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги чемпионов состоится 20 июня.

Список потенциальных соперников выглядит так:

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);

"КИ Клаксвик" (Фарерские острова);

"Динамо" (Тбилиси, Грузия);

"Ракув"(Польша);

"Партизани" (Албания);

"Хеккен" (Швеция);

"Фарул" (Румыния);

"Валмиера" (Латвия);

"Балкани" (Косово);

"Ларн" (Северная Ирландия);

"Хамрун Спартанс" (Мальта);

"Свифт" (Люксембург);

"Струга" (Северная Македония);

* плюс победитель предварительного раунда чемпион Армении.

Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 11/12 июля, а ответные - 18/19 июля.

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов

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