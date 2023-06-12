"Астана" узнала потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

20 июня 2023 года пройдет жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги чемпионов предстоящего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Астана" в ранге чемпиона Казахстана, примет участие в первом квалификационном раунде и будет среди команд, распределенных по группам с учетом рейтинга.
Как отмечает KazFootball.kz на сегодняшний день определились все потенциальные соперники столичной команды:
– "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
– "КИ Клаксвик" (Фарерские острова);
– "Динамо" (Тбилиси, Грузия);
– "Ракув" (Польша);
– "Партизани" (Албания);
– "Хеккен" (Швеция);
– "Фарул" (Румыния);
– "Валмиера" (Латвия);
– "Балкани" (Косово);
– "Ларн" (Северная Ирландия);
– "Урарту" (Армения);
– "Хамрун Спартанс" (Мальта);
– "Свифт" (Люксембург);
– "Струга" (Северная Македония);
– победитель предварительного этапа.
Встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 11/12 июля и 18/19 июля 2023 года.