Лига чемпионов
Сегодня 11:16
 

Аршавин оценил поражение "Кайрата" от "Реала" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Аршавин оценил поражение "Кайрата" от "Реала" в Лиге чемпионов Андрей Аршавин. Фото: instagram.com/andrey.arshavin10©

Экс-футболист "Зенита", "Арсенала", "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение алматинского клуба от "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Кайратовцы проиграли на своём поле со счётом 0:5.

"Кайрат" старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, всё-таки свершилось. Начало было за "Кайратом", а потом "Реал" освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игроки "Кайрата" уставали.

Вот такое резюме, но праздник всё равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на стадион", - цитирует Аршавина "Чемпионат".

"Кайрат" с разницей мячей 1-9 занимает последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ. Следующий матч подопечные Рафаэля Уразбахтина проведут дома с кипрским "Пафосом" 21 октября.

Ранее Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой от "Реала", а Мбаппе уделал Роналду за матч с алматинским клубом и вошёл в историю.

Тем временем Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" после 5:0 в Алматы.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ

  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

    • Фиаско соперников "Кайрата" и "Ливерпуля", разгром от "Атлетико". Как сыграли во 2-м туре ЛЧ

    Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
    2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
    3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
    4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
    5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
    6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
    7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
    8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
    9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
    10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
    11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
    12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
    13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
    14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
    15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
    16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
    17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
    18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
    19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
    20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
    21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
    22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
    23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
    24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
    25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
    26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
    27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
    28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
    29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
    30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
    31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
    32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
    33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
    34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
    35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
    36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

    Перейти на страницу турнирной таблицы →

