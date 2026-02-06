Полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Субименди поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Канониры" безупречно провели общий этап турнира, одержав победы во всех матчах и уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Имя соперника лондонского клуба по 1/8 финала станет известно позднее.

"Главное – победа. Квалифицироваться в 1/8 финала – это здорово, но теперь посмотрим, кто выиграет турнир. Никогда не стоит сбрасывать со счетов испанские команды: в прошлом сезоне "Барселона" дошла до полуфинала, "Реал" – это "Реал", а у "Атлетико" достаточно отличных игроков. Лига чемпионов – особый турнир, случиться может всякое", – приводит Arsenal News Channel слова Субименди.

Напомним, в последнем туре общего этапа "канониры" на своем поле обыграли алматинский "Кайрат" со счетом 3:2.