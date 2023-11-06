Анчелотти сообщил тревожные новости перед матчем ЛЧ

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил повреждение во время матча 12-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (0:0). Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, передают Vesti.kz.
"У Беллингема проблема с плечом. В понедельник он пройдет медицинское обследование. Надеюсь, он сможет сыграть в среду против "Браги" в Лиге чемпионов", - сказал Анчелотти.
20-летний Беллингем провел 11 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, забил 10 голов и отдал 2 голевых паса.
Матч четвертого тура группового этапа ЛЧ "Реал" - "Брага" пройдет 8 ноября в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
"Реал" лидирует в квартете C, набрав девять очков после трех туров. За ним идут "Наполи" (6), "Брага" (3), "Унион" (0).
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|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
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