Анчелотти ответил Гвардиоле на критику перед матчем Лиги чемпионов

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал высказывание наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы о календаре перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" выразил недовольство расписанием ближайших матчей команды: "Мы играем каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у "Реала" девять дней на подготовку к нам. Девять!"

"Таков футбол. Я доволен тем, что у нас есть девять дней на подготовку к игре с "Сити". Да, у нас есть небольшое преимущество. Но это не повлияет на игру. У нас есть время подготовиться к игре, и мы сделаем все, что в наших силах", – сказал главный тренер "Реала".

Первый матч "Реала" и "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 9 апреля в Мадриде.

Метки:
Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп

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