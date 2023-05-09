Анчелотти оценил роль Холанда в составе "Манчестер Сити"

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
9 мая 15:40
©ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высоко отозвался о сопернике по полуфиналу Лиги чемпионов - клубе "Манчестер Сити". Также итальянский специалист уделил внимание персоне бомбардира противников Эрлинга Холанда, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Холанд - очень опасный футболист. Дело не только в голах, но и в том, что от него исходит постоянная угроза. Это очень цельная команда, которая умеет и защищаться, и атаковать. У нее есть четкое представление о том, в какой футбол она хочет играть. Так что речь не только о том, как остановить Холанда, а о том, как остановить команду, которая временами казалась неудержимой. Но у нас будут моменты, это будет равное противостояние. В прошлом году "Сити" был очень опасен, но Холанд дает этой команде кое-что новое. Она теперь может играть более прямолинейно, если нужно", - заключил Анчелотти.

Также он напомнил, что исход противостояния будет решен уже в ответной игре, которая пройдет в Англии. Поэтому тренер изъявил желание поехать в Манчестер с хорошим результатом по итогам домашней встречи.

Напомним, что первый полуфинальный матч "Реал" - "Манчестер Сити" пройдет в ночь на среду, 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по столичному времени. 

Прямая трансляция полуфинального матча ЛЧ "Реал" - "Манчестер Сити"

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Анчелотти Карло Холанд Эрлинг

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