Анчелотти отреагировал на провокационное высказывание Пике

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 16:59
©©twitter.com/realmadrid

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слова бывшего защитника "Барселоны" и сборной Испании по футболу Жерара Пике, усомнившегося в заслуженности победы "сливочных" в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, сообщают Vesti.kz.

"Никто не вспомнит победу "Реала" в Лиге чемпионов в 2022 году", - сказал Пике.

Анчелотти ответил:

"Пике живет в своем собственном мире. Никто никогда не забудет наш 14-й титул в Лиге чемпионов. Мы запомним его на всю жизнь".

Напомним, что в нынешнем розыгрыше ЛЧ "Реал" уверенно лидирует в своей группе, набрав 12 очков после четырех туров. С турнирным положением команд в группе С можно ознакомиться здесь.

29 ноября сыграют "Реал" - "Наполи", "Брага" - "Унион".

Пике завершил карьеру в конце 2022 года.

Метки:
Анчелотти Карло Реал Мадрид Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:59
Лига чемпионов
Анчелотти отреагировал на провокационное высказывание Пике
Сегодня , 16:42
Лига чемпионов
Появилась реакция корейского фаната на поражение МЮ в ЛЧ. Видео стало вирусным
Сегодня , 13:31
Лига чемпионов
Футболист "Баварии" вышел на второе место по победам в ЛЧ. Выше только Роналду
Сегодня , 12:33
Лига чемпионов
Главный тренер МЮ нашел оправдание фиаско в Лиге чемпионов
Сегодня , 11:32
Лига чемпионов
На дне: МЮ переписал историю в Лиге чемпионов
Сегодня , 09:37
Лига чемпионов
Анчелотти установил абсолютный рекорд в Лиге чемпионов и вошел в историю
Сегодня , 08:02
Лига чемпионов
Тренера МЮ высмеяли после фиаско в Лиге чемпионов и припомнили Роналду
Сегодня , 07:15
Лига чемпионов
МЮ проиграл с 2:0, а "Бавария", "Интер" и оба "Реала" вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера , 21:59
Лига чемпионов
"Шахтер" установил рекорд Лиги чемпионов в сенсационном матче с "Барселоной"
Вчера , 17:59
Лига чемпионов
Холанд превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»