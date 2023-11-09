Анчелотти отреагировал на провокационное высказывание Пике

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слова бывшего защитника "Барселоны" и сборной Испании по футболу Жерара Пике, усомнившегося в заслуженности победы "сливочных" в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, сообщают Vesti.kz.

"Никто не вспомнит победу "Реала" в Лиге чемпионов в 2022 году", - сказал Пике.

Анчелотти ответил:

"Пике живет в своем собственном мире. Никто никогда не забудет наш 14-й титул в Лиге чемпионов. Мы запомним его на всю жизнь".

Напомним, что в нынешнем розыгрыше ЛЧ "Реал" уверенно лидирует в своей группе, набрав 12 очков после четырех туров. С турнирным положением команд в группе С можно ознакомиться здесь.

29 ноября сыграют "Реал" - "Наполи", "Брага" - "Унион".

Пике завершил карьеру в конце 2022 года.