Анчелотти объяснился за 1:3 на своем поле в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал домашнее поражение от "Милана" (1:3) в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Фиаско "Реала", "Манчестер Сити" и разгром от "Ливерпуля". Главное в Лиге чемпионов

- Насколько хватит вашего терпения в этой ситуации?

- Это не вопрос терпения или не терпения. Нам чего-то не хватает, вы это видите, это очевидно. Команда не может показать хорошую версию, особенно в последних двух матчах, и мы должны это исправить. Беспокойство на данный момент - это нормально... (вздох). Ночь будет очень длинной, следующие несколько ночей будут очень длинными. Мы должны думать, искать решения и находить утраченную прочность. Мы пропустили девять мячей в последних трех матчах... это слишком много для этой команды, которая строила свою силу на солидности.

- Вы считаете, что это несправедливо, когда в вас сомневаются?

- Нет, мне это кажется нормальным. Команда находится не в лучшей форме, и мы все виноваты в этом. Очень важно, чтобы мы все взяли на себя ответственность. Потому что, когда мы побеждаем, мы все делаем это; когда нам приходится страдать и бороться, мы тоже делаем это. В таких ситуациях мы обретаем силу.

- Это ваш самый деликатный момент с тех пор, как вы решили вернуться в 2021 году?

- Нет, нет. Каждый год бывают сложные моменты, когда приходится бороться. Это нормальные этапы. Что не так, так это впечатляющая победа, которая была у этой команды, но она очень быстро упала в последних нескольких играх. Это часть футбола. Когда ты думаешь, что все идеально, ты падаешь. Но хорошо то, что это также дает вам возможность очень быстро отреагировать. К счастью, у нас есть еще одна игра, дома, в субботу. И мы можем снова стать прошлогодней командой.

- Что вы вынесли из этого матча?

- Есть проблемы, которые мы должны решить в ближайшее время. Потому что в субботу нас ждет еще одна игра. В защите, очевидно, мы не можем вернуться к тому, что было сегодня.

- А что насчет настроя? Потому что команда снова бегала меньше, чем соперник?

- Но это не наша особенность. В прошлом году мы не бегали больше всех и выиграли Лигу чемпионов. Это не проблема, а солидность, порядок. Я не могу сказать, что мои игроки ленивы, но верно, что в данный момент мы не способны на эффективную коллективную работу, - приводит его слова AS.

В пятом туре, 26 ноября, "Милан" встретится на выезде со "Слованом", а на следующий день "Реал" сыграет в гостях с "Ливерпулем".

На данный момент "Реал" и "Милан", набрав по 6 очков, располагаются на 17-м и 18-м местах соответственно в общей таблице Лиги чемпионов.