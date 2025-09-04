Пресс-служба алматинской полиции предупредила жителей о поддельных билетах на матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

30 сентября на стадионе "Центральный" в Алматы впервые в истории сыграет "Реал". Цены и старт продаж билетов пока не объявлены, но в полиции отмечают, что ажиотаж вокруг игры уже вызвал рост мошеннических схем.

"Эта победа наша общая радость. Но вместе с тем мы обязаны вас предупредить, что участились случаи мошенничества с поддельными билетами", - заявил глава управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

По данным правоохранителей, на подозрительных сайтах уже начали предлагать фейковые билеты.

"При возникновении сомнений обращайтесь только в кассу официального дистрибьютора", - подытожил представитель ДП.

В полиции напоминают, что перепродажа и нелегальная продажа билетов запрещены законом.

Когда начнётся официальная продажа билетов на исторический матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом"

Напомним, билеты на матч Лиги чемпионов "Кайрат" – "Реал" пока не поступили в продажу. По опыту прошлых сезонов их можно ожидать на официальном сайте клуба не раньше, чем за три недели до игры.

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов ранее подтвердил, что матч Лиги чемпионов "Кайрат" – "Реал" состоится в Алматы, несмотря на предложения перенести игру в Астану.

Тем временем болельщики алматинского клуба запустили петицию с просьбой ввести ограничения на продажу билетов на встречу против мадридцев.