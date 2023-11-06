5-кратный победитель ЛЧ назвал самый важный титул в карьере

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Сегодня 10:53
©instagram.com/marcelotwelve

"Флуминенсе", цвета которого защищает экс-защитник мадридского "Реала" Марсело, обыграл "Бока Хуниорс" (2:1) и впервые стал обладателем Кубка Либертадорес, сообщают Vesti.kz.

Для 35-летнего Марсело это 30-й трофей. И Кубок Либертадорес он назвал главным титулом в своей карьере.

"В "Реале" меня поймут, это мой самый важный титул на клубном уровне. Это клуб, который меня воспитал. Мадридский "Реал" живет в моем сердце, а о "Флуминенсе" даже говорить трудно.

Я в долгу перед "Флуминенсе". Это было написано. Сказать нечего. Я работал, многие критиковали. А сегодня "Флуминенсе" - чемпион Либертадорес", - приводит слова Марсело ESPN.

Марсело играет за "Флуминенсе" с февраля 2023-го, тогда как за "Реал" выступал в период 2007-2022 годов. Также в его карьере был греческий "Олимпиакос" (2022-2023). 

25 трофеев из 30 Марсело выиграл в составе "Реала": чемпион Испании (6), обладатель Кубка (2) и Суперкубка Испании (5), победитель Лиги чемпионов (5), обладатель Суперкубка УЕФА (3), победитель клубного чемпионата мира (4).

Метки:
Лига чемпионов Реал Мадрид Бразилия
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