17-летний футболист восхитил тренера игрой в Лиге чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике оценил игру своего футболиста Уоррена Заира-Эмери в матче с "Миланом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. 17-летний Заир-Эмери вышел в стартовом составе и отметился двумя голевыми пасами.

"Будет ли Уоррен играть за сборную Франции? Это вопрос к главному тренеру, а не ко мне. Такая игра в его возрасте впечатляет. Он хорош, он будет забивать. Пока он отдает голевые передачи. Уоррен - хороший пример для молодежи из академии ПСЖ. Я очень доволен им. По игре и не скажешь, что ему 17 лет, играет будто ему 34", - сказал Энрике.

7 ноября сыграют "Боруссия" Дортмунд - "Ньюкасл", "Милан" - "Пари Сен-Жермен". С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.