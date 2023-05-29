Анонсирован новый бой Казахского Терминатора

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Вчера 23:38
©instagram.com/muratbek_kassymbay

Боец Муратбек Касымбай проведет поединок на турнире по кулачным боям Nomad, который состоится 10 июня в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Его бой против Никиты Соломина возглавит ивент.

Кроме того, на турнире также выступит Жуман Жумабеков.

Напомним, Касымбай недавно выступил на турнире по MMA лиги Hardcore Fighting Championship (HFC).

В главном поединке вечера Казахский Терминатор бился с азербайджанцем Аловсетом Мамиевым. Бой единогласным судейским решением выиграл Касымбай.

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Метки:
Касымбай Муратбек

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