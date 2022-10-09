"Здесь нечего лукавить". Скабелка - о победе над "Ак Барсом"

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Сегодня 00:09
©ХК "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт КХЛ.

Матч в Казани завершился со счетом 3:2 в пользу астанчан.

"Хорошая атмосфера - спасибо болельщикам, что такая хорошая обстановка. По игре: мы знали, что нельзя давать много пространства игрокам "Ак Барса". Но одно дело - знать, и другое - воплотить в жизнь. Конечно, я благодарен ребятам, провели хороший матч по энергии, по самоотдаче, заблокировали, по-моему, больше 20 бросков. И, в общем-то, создавали достаточно моментов. Довольны, что обыграли такую сильную команду на выезде. Мы неплохо сыграли на точке вбрасывания, выиграли много единоборств, не отбрасывались, хотели контролировать шайбу. "Ак Барс" - топ-клуб, все хотят его обыграть, здесь нечего лукавить", - заявил Скабелка.

11 октября "Барыс" примет "Куньлунь".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей

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