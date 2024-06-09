Защитник сборной Казахстана решил свою судьбу

Защитник сборной Казахстана по хоккею Валерий Орехов решил для себя продолжить карьеру в магнитогорском "Металлурге", передают Vesti.kz.

- Вы пока в статусе ограниченно-свободный агент. На каком вы сейчас этапе переговоров с "Металлургом"?

- На протяжении всего времени после сезона мы общались. Думаю, у нас сейчас финальная стадия переговоров. Были разные варианты, но мне хотелось остаться в "Магнитке". Это самый титулованный клуб лиги, здесь здорово выступать. Верю, что мы придем к соглашению, которое устроит обе стороны, - приводит его слова Sport24.

Орехов перешел в "Металлург" два года назад. 24-летний защитник прошлый сезон провел в аренде в "Адмирале", а в этом стал полноценным игроком основы команды Андрея Разина. В составе уральской команды выиграл Кубок Гагарина.