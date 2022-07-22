Канадский защитник Джесси Грэм подписал годовой контракт с "Барысом", а официальный сайт КХЛ отреагировал на североамериканского легионера, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее казахстанскому клубу "подобрали" еще одного, а КХЛ подсказала роль для Грэма.

"Помимо лучших бомбардиров "Крефельда" и "Техаса" в столице Казахстана высадился самый результативный игрок "Аугсбургер Пантер". Как и "Крефельд", ведомый Бракко, этот клуб не вышел в плей-офф DEL. Но высокие показатели Джесси Грэма особенно ценны тем, что он - защитник. А стать лучшим бомбардиром "Аугсбургера" канадцу удалось, забросив всего 3 шайбы.

В рейтинге ассистентов немецкого чемпионата он стоит аккурат следом за Бракко. Будучи праворуким атакующим защитником, Грэм попробует заменить в "Барысе" Даррена Дица, который хоть и привез в Нур-Султан Кубок Гагарина, но новый контракт заключил с ЦСКА", - пишет ресурс.

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