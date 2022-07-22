"Барыс"? Канадского защитника "сосватали" в клуб КХЛ

Канадский защитник Кэм Ли подпишет контракт с одним из клубов Восточной конференции КХЛ, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка рассказал, что казахстанский клуб заинтересован в двух новых игроках обороны.

"Защитнику 25 лет, он четыре года играл в студенческой лиге NCAA, а сезон-2020/21 провел в чемпионате Словакии за "Слован", где набрал 11 (2+9) очков в 14 встречах.

Также последние два года Ли играл за фарм-клуб "Питтсбурга" в АХЛ - "Уилкс-Барре/Скрантон". В минувшем сезоне канадец записал на свой счет 19 (1+18) баллов в 61-й встрече", - пишет источник.

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