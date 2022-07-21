Новый приход Скабелки в "Барыс". Эксклюзивное видеоинтервью

Белорусский специалист Андрей Скабелка в интервью для канала Vesti.kz в YouTube рассказал о своем возвращении в "Барыс".

По словам нового главного тренера, состав команды обновится процентов на 60.

Скабелка прокомментировал уход ряда игроков "Барыса" и рассказал, какие позиции планируется укреплять.

"После чемпионата мира со мной связались представители "Барыса", поинтересовались, чем я сейчас занимаюсь и предложили рассмотреть вариант возвращения в "Барыс". Я не сильно долго думал, потому что в "Барысе" было хорошее время, мы провели много хороших матчей, расстались тепло и по-дружески. Поэтому больших сомнений у меня, конечно, не было", - сказал тренер.