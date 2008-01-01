Закрепятся в восьмерке лучших или "развалятся". Почему "Барыс" претендует на зону плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" вернулся в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и до конца 2020 года может сохранить место в топ-8 "Востока". О раскладах на последние шесть встреч подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.



Столичные хоккеисты откроют серию игр матчем с "Куньлунем", который набрал семь очков из десяти в последних пяти последних играх, но остается вне зоны Кубка Гагарина. Другие соперники идут повыше, но последние результаты у них похуже.



Расписание игр "Барыса" в декабре



19 декабря

"Куньлунь" (семь очков в последних играх - 11 место на "Востоке") - "Барыс";



21 декабря

"Торпедо" (шесть очков - седьмое место на "Востоке") - "Барыс";



23 декабря

"Авангард" (пять очков - второе место на "Востоке") - "Барыс";



26 декабря

"Барыс" - "Амур" (четыре очка - десятое место на "Востоке");



28 декабря

"Барыс" - "Сибирь" (три очка - девятое место на "Востоке");



30 декабря

"Барыс" - "Металлург" (шесть очков - третье место на "Востоке").



Провальный отрезок "Сибири" с "Амуром" пошли на пользу "Барысу", который набрал восемь очков за пять игр и укрепил позиции в противостоянии с конкурентами. Казахстанцы с 35 очками занимают восьмое место: это на один балл больше, чем у новосибирцев, и на пять - чем у хабаровчан.



"Барыс" сыграл последние матчи на уровне лучших клубов турнира, и если не упустит свой шанс или "развалится", то вполне способен подняться выше. На шестой строке "Востока" с 42 очками идет "Автомобилист", который только в последнем матче смог прервать длительную серию поражений. "Торпедо" (38 очков), идущий седьмым, выиграл только три матча из пяти, а 21 декабря казахстанцы сыграют с ними в Нижнем Новгороде.







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