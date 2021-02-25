ХК "Барыс" выполнил задачу на сезон, когда квалифицировался в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но этого достижения не было бы, если бы не несколько ярких персонажей, которые привели клуб в топ-8 конференции. О возможных кандидатах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб по ходу регулярного чемпионата пережил несколько волн, когда был в откровенном кризисе, но потом снова поднимался наверх. Полезными оказались не только бывалые бойцы, как Роман Старченко или Хенрик Карлссон, но и такие новички, как Фил Варон. Удачные отрезки выдали Кертис Волк с Кириллом Панюковым, но мы выбрали других игроков.

1. Даррен Диц (15+19)

Самый высокооплачиваемый игрок клуба иногда играет так, что у "Барыса" не остается шансов на поражение. Его позицию на льду сложно определить словом "защитник", ведь он активен и подвижен при атаке. Диц не избежал неудачных матчей, но нереально провести сезон только в плюсе. Уроженец Канады остается важным элементом в "Барысе", не раз показав свой фирменный хоккей.

2. Линус Виделль (9+25)

Шведского форварда приглашали на позицию главной фигуры в нападении, и он с ней, можно сказать, практически справился. Его тонкие и остроумные передачи не раз обостряли наступление игроков "Барыса", а технические навыки и умение продавливать корпусом оборону соперников стали визитной карточкой Виделля. Надеемся, форвард не потухнет в плей-офф.

3. Якоб Лилья (20+15)

Еще один шведский легионер, который неожиданно результативно ворвался в КХЛ. Фланговый нападающий входит в топ-15 снайперов Лиги, но его 20 шайб не удалось распределить равномерно между разными клубами турнира. Лилья, как Виделль, неплохо вписался в "Барыс", но февраль не получился успешным для 27-летнего игрока. Возможно, что в Кубке Гагарина он сумеет раскрепоститься и начнет снова набирать очки.

4. Мэтт Фрэттин (11+15)

33-летний канадец не смог включиться сразу, но тренерский штаб не решился отказаться от услуг легионера. Фрэттин включился в декабре, а "Барыс" практически оформил выход в Кубок Гагарина. Несправедливо, наверное, признавать форварда лучшим в сезоне, если он на своем уровне отыграл только пару месяцев в сезоне, а выбрать кого-то другого. Но Фрэттин стал лидером тогда, когда другие растерялись. За такое он может претендовать на звание лучшего, ведь практически никто сезон не провел ровно и равномерно.

5. Никита Михайлис (18+15)

Казахстанский форвард выдает привычно яркий и результативный сезон. Быстрый нападающий не раз самостоятельно выигрывал матчи для "Барыса", а его техническое оснащение - это украшение игры команды. Но Михайлис нестабилен и пока не готов бороться в гонке с самыми продуктивными игроками лиги. С другой стороны, он несколько сезонов подряд на виду и узнаваем в КХЛ. Возможно, что именно "десятка" столичного клуба станет лидером команды на многие годы.

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