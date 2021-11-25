Юрий Михайлис разбудил "Барыс". Игроки спасли тренера от увольнения и гнева болельщиков

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл три матча подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а болельщики могут "передумать" с увольнением Юрия Михайлиса. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда набрала шесть очков и довела сумму набранных баллов до 30. Этот результат позволил подняться на девятое место в Восточной конференции и вплотную приблизиться к вышестоящим соперникам - "Нефтехимику" (32 очка) и "Автомобилисту" (31 очко).

Победная серия "Барыса" пришла после четырех проигрышей подряд и серьезного отставания от зоны плей-офф. А если вспомнить, что до успешных матчей были проиграны восемь игр из десяти и над главным тренером нависла реальная угроза увольнения, то сейчас "Барыс" заиграл в полную силу.

Добавим, что на неудачи казахстанской команды негативно отреагировали респонденты нашего опроса, ведь свыше половины проголосовавших захотели отправить тренерский штаб в отставку. Не исключаем, что за оставшиеся сутки до завершения опроса ситуация изменится - столичные хоккеисты "испугались" перемен и начали биться за своего тренера. Это сказалось на результате.

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Напомним, до завершения домашней серии столичный клуб сыграет еще два матча - "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря). В "Барысе" сделали заявление об отсутствии в составе капитана команды Даррена Дица.