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Канадский легионер проваливает сезон в "Барысе". Не спасают его и "волшебные" усы

Канадский легионер проваливает сезон в "Барысе". Не спасают его и "волшебные" усы
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Канадский форвард Линден Вей забил первый гол после возвращения в "Барыс", а словацкий нападающий Томаш Юрчо отметился дебютной голевой передачей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но еще один участник трио пока играет в минус. О слабом звене в ударном сочетании - в материале корреспондента Vesti.kz.

Канадский форвард Мэтт Фрэттин тренерским штабом снова возвращен в первую тройку столичного клуба, но его статистика очень низкая для половины регулярного чемпионата - всего пять (4+1) очков. "39"-й номер в среднем набирал около трех десятков очков за турнир, но в текущем розыгрыше чемпионата вряд ли сможет повторить результат.

И это при том, что ему подобрали интересных напарников. В 21-м матче за СКА Вей набрал 11 (5+6) очков, а в "Барысе" добился побед в 60 процентах вбрасываний. То есть, он выигрывает три из пяти розыгрышей на точке. За четыре матча в "Барысе" канадец всего три раза бросил по воротам (0,8 бросок за игру), а в СКА атаковал ворота почти в два раза чаще (1,7 бросок за игру), но его роль - распасовщик.

Что же касается Юрчо, то словак еще только адаптируется в Лиге, набирая параллельно свою оптимальную игровую форму. 28-й номер за три проведенные встречи совершил шесть бросков в створ, а на льду в среднем отыгрывает около 16 с половиной минут. Также на счету флангового форварда силовой прием и заблокированный бросок.

А Фрэттин? Он собирает только минусы по полезности. Так было в проигранном матче со "Спартаком" (2:5), когда канадцу засчитали "-2". Аналогичного результата он добился в выигранной встрече с "Северсталью" (3:4 ОТ). Безголевая серия снайпера достигла уже четырех игр: в двух из них канадец не совершил ни одного броска, хоть и проводил на льду свыше 16 минут.

Ожидаем, что для 33-летнего Фрэттина наступил решающий момент. Если легионер не начнет работать продуктивно, то потеряет не только место в составе, но и команду. "Барыс" уже расстался с Кристианом Томасом, который начинал сезон в ударной связке, а Коди Куник, несостоявшийся лидер команды, "упал" до третьего звена.

Поэтому у Фрэттина тоже не так много времени осталось, чтобы оправдать необъяснимое доверие. В похожей ситуации находится другой лидер команды - Даррен Диц. Но если у капитана временный игровой кризис, то у нападающего проблемы проявляются не первый сезон. Он близок к провалу, но еще может реанимировать свою карьеру. "Волшебные" усы ему пока не помогают - возможно, что от них нужно избавиться, и тогда игра пойдет.

Провалился в дебюте, но затем вытащил матч. В "Барысе" был непробиваем герой ЧМ по хоккею

Добавим, что после победы над минским "Динамо" столичный клуб снова сыграет на своем льду: в ближайших матчах "Барыс" сыграет с "Торпедо" (25 ноября), "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря).

Большой контракт или новый вызов. Почему еще один лидер "Барыса" может уйти к конкурентам по КХЛ

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Фрэттин Мэтт Канада Словакия

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