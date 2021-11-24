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Большой контракт или новый вызов. Почему еще один лидер "Барыса" может уйти к конкурентам по КХЛ

Большой контракт или новый вызов. Почему еще один лидер "Барыса" может уйти к конкурентам по КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" вывел из состава лидера команды Даррена Дица и выиграл два матча подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О возможном уходе 28-летнего защитника и его роли в команде - в материале корреспондента Vesti.kz.

Самый высокооплачиваемый хоккеист сезона в КХЛ отыграл 29 игр, набрав 20 (9+11) очков. Не самые плохие показатели для многих игроков обороны в Лиге, но у Дица катастрофический показатель полезности - "-19". Тут вспомним, что 28-летнего защитника нередко сравнивают с другой звездой столичного клуба - Кевином Даллмэном.

38-й номер столичного клуба был примерно также агрессивен в атаке, как и 44-й, но экс-лидер "Барыса" не допускал такого игрового провала. Даллмэн почти всегда был в плюсе, а если случался минус, то не такой значительный (максимум - "-7"). Этой стабильностью и результативностью можно объяснить переход Кевина в СКА.

Что же касается интереса к Дицу со стороны других клубов КХЛ, то причин может быть две. Во-первых, у капитана заканчивается контракт и его нужно обновить. Есть ли финансовые возможности у "Барыса"? Скорее всего, что нет, поэтому возможные переговоры зашли сейчас в тупик. Это вполне могло сказаться на мотивации игрока.

Во-вторых, 28-летний хоккеист хочет биться за что-то серьезное, а не за очередной банальный выход в плей-офф. Ему самому нужна смена обстановки, ведь он достиг своего максимума - этим тоже можно объяснить текущий "бойкот". Чего же ожидать? Есть три варианта развития событий:

1. Диц просто возвращается в состав, доигрывает сезон и уходит из "Барыса".

2. Защитник подписывает новый большой контракт и снова начинает разрывать Лигу.

3. Хоккеист уходит к конкурентам по турниру прямо посередине сезона, если у них есть предметный интерес.

Все варианты вполне осуществимы, если учесть, что без лидера "Барыс" снова побеждает, а Диц чаще всего тянет игру на себя. 44-й номер пять игр подряд не может забить. Предположим, что капитан уйдет прямо сейчас - этот вариант может устроить все стороны. Ему нужен новый вызов, а клуб получит свободные финансовые средства. Все в выигрыше.

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Добавим, что на старте домашней серии столичный клуб выиграл у минского "Динамо", а в ближайших матчах на своем льду "Барыс" сыграет с "Торпедо" (25 ноября), "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Даллмэн Кевин Ак Барс

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