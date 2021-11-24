Юрий Михайлис остается? Как в "Барысе" бьются за тренера и место в плей-офф КХЛ

После двух волевых побед казахстанский клуб "Барыс" поднялся на одну строчку в Восточной конференции КХЛ, но еще не вернулся в зону плей-офф турнира. О текущем положении команды и ее перспективах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты набрали 28 очков и до трех баллов сократили отставание от "Автомобилиста", который идет восьмым. Реально нагнать и "Сибирь" (шестое место) с "Нефтехимиком" (седьмое место), ведь отрыв всего в две-три победы. Но есть пункт, который даже при равенстве очков с конкурентами оставит "Барыс" на более низкой позиции.

Это количество побед в основное время. На счету казахстанской команды всего шесть выигранных встреч за 60 минут, тогда как у вышестоящих соперников от десяти побед и больше. Чтобы обойти конкурентов, "Барысу" нужно чаще побеждать в основное время или набирать больше очков. На фоне эмоционального подъема, который переживает команда из Казахстана, второй вариант предпочтительнее.

Что же касается карьеры Юрия Михайлиса в "Барысе", то хоккеисты вернули доверие к специалисту. Команда играет не без серьезных проблем, но начала снова бороться за очки. Положительно сказался приход новых игроков, но казахстанцы остаются одними из худших в Лиге по пропущенным голам (98 голов в 31 матче). Скорее всего, этот изъян исправить не удастся.

Одна надежда, что забитых голов будет больше, чем пропущенных. Продолжает подбираться к лучшим результатам в карьере Никита Михайлис, набравший уже 33 (15+18) очка. Крепкий сезон выдает по результативности Кертис Волк, у которого уже 29 (9+20) очков. Не исключаем, что такой веселый и непредсказуемый "Барыс" не выйдет в розыгрыш Кубка Гагарина, но надеемся, что биться будет до конца.

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Добавим, что на старте домашней серии столичный клуб выиграл у минского "Динамо", а в ближайших матчах на своем льду "Барыс" сыграет с "Торпедо" (25 ноября), "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря).