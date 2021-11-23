В "Барысе" отреагировали на возможный уход Даррена Дица в "Ак Барс"

Капитана "Барыса" Даррена Дица "отправили" в казанский "Ак Барс", а в столичном клубе прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ситуацию с переходом самого дорогого игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

28-летний "Барыса" в текущем сезоне турнира набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности "-19". В последнем матче КХЛ Диц не попал в состав команды и его сразу отправили в другую команду.

"У Даррена Дица действующий контракт с "Барысом" и он является игроком столичной команды", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе казахстанского клуба.

За пять сезонов в КХЛ 28-летний защитник набрал 173 (67+106) очков и входит в число лучших бомбардиров клуба. Также лидер "Барыса" заигран за сборную Казахстана.

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Добавим, что домашняя серия столичного клуба стартует сегодня, 23 ноября, встречей с минским "Динамо". Затем "Барыс" сыграет с "Торпедо" (25 ноября), "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря).