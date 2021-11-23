"В руководстве им недовольны". Назван новый клуб капитана "Барыса" Дица

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц может покинуть "Барыс", передает "БИЗНЕС Online".

Отмечается, что в руководстве клуба недовольны игрой 28-летнего хоккеиста. У Дица худший показатель полезности в КХЛ (-19), он был лишен капитанской нашивки.

Дитц пропустил последний матч команды против "Северстали" и теперь может покинуть клуб. Один из главных претендентов на игрока - казанский "Ак Барс", который нуждается в усилении защитной линии.

Напомним, что Дитц является самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.