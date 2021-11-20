Даррен Диц лишился капитанской повязки и впервые в сезоне не попал в заявку "Барыса"

Защитник "Барыса" Даррен Диц впервые в сезоне не попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок пропустит гостевую встречу против "Северстали", которая может стать последним для главного тренера "Барыса" Юрия Михайлиса. Кроме того, Диц лишился капитанской повязки, которая перешла к Роману Савченко.

Отметим, что Диц - самый дорогой игрок КХЛ с зарплатой в 600 миллионов тенге. Также он является худшим защитником с показателем полезности "-19". В 29 матчах он набрал 20 (9+11) очков.