"Барыс" может отправить в отставку Юрия Михайлиса

Юрий Михайлис может быть уволен с поста главного тренера "Барыса" в случае поражения от "Северстали". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игра регулярного чемпионата КХЛ состоится 20 ноября в Череповце.

Казахстанский клуб к предстоящему матчу подходит, имея в пассиве четыре поражения подряд, тогда как в таблице Восточной конференции занимает десятое место, набрав 24 очка в 29 матчах.

Неудачи последовали в играх с "Йокеритом" (1:4), "Трактором" (4:5 ОТ), "Сочи" (2:5) и "Спартаком" (2:5).

Увольняем Юрия Михайлиса из "Барыса" после поражений в КХЛ или разгоняем всех легионеров?