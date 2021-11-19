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Увольняем Юрия Михайлиса из "Барыса" после поражений в КХЛ или разгоняем всех легионеров?

Увольняем Юрия Михайлиса из "Барыса" после поражений в КХЛ или разгоняем всех легионеров?
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" проиграл восьмой матч из последних десяти в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и до четырех очков увеличил отставание от зоны плей-офф в Восточной конференции. Корреспондент Vesti.kz считает, что в столичной команде нужны срочные и серьезные меры по исправлению ситуации.

Первым вариантом просматривается увольнение тренерского штаба Юрия Михайлиса. Казахстанского специалиста покинул фарт, который помог ему в год дебюта. "Барыс" проигрывает матчи даже с преимуществом в счете, как это было со "Спартаком", тоже испытывающим заметные игровые проблемы.

За полтора сезона Михайлис не вырос. Не спасает команду даже невероятная продуктивность Никиты Михайлиса, в одиночку удерживающего "Барыс" в претендентах на выход в Кубок Гагарина. Возможно, что "десятый" номер старается своим примером завести партнеров, но когда даже Даррен Диц стал забивать в свои ворота, как в игре с "Сочи", задача выглядит невыполнимой.

С учетом последних подписаний казахстанский клуб обязан биться за место в топ-8, а играет как аутсайдер турнира. Линден Вей, Томаш Юрчо и другие легионеры, которые пришли в межсезонье, вряд ли подписывались для доигрывания сезона. Если цель не плей-офф, и Михайлис остается, то можно отказаться от услуг "необязательных" легионеров.

Дать больше игрового времени казахстанцам - как второй вариант выхода из ситуации. Сначала в "Барысе" не угадали с ударной канадской тройкой, а в середине сезона и вовсе отвалились от прямых конкурентов по таблице. Неуверенная игра в обороне и слабая реализация моментов - облик обновленного столичного клуба.

Не исключаем, что "Барыс" не может позволить себе решительных ходов из-за скромного бюджета, но невыход в Кубок Гагарина - провал всей работы клуба. Увольнение главного тренера может не спасти казахстанцев, но просто наблюдать за тонущей командой - тоже не выход из ситуации. "Барысу" нужны перемены.

Своим мнением о ситуации можно поделиться в комментариях или выбрать вариант ответа в специальном опросе по этой ссылке.

"Барыс" упустил победу со счета 2:0 и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Добавим, что завтра, 20 ноября, "Барыс" сыграет в Череповце с "Северсталью". Казахстанский клуб проиграл четыре матча подряд, а россияне входят в топ-5 Западной конференции, выиграв 10 последних матчей из 11.

Опрос. Как в "Барысе" должны поступить после провальной серии в КХЛ?

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Метки:
Михайлис Юрий Барыс в КХЛ КХЛ Спартак Москва Северсталь Михайлис Никита Диц Даррен

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