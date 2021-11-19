"Барыс" упустил победу со счета 2:0 и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Казахстанский "Барыс" провел очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз астанчане встречались со "Спартаком" в Москве, где уступили со счетом 2:5. Хотя все для них начиналось очень неплохо. По крайней мере после первого периода вели 2:0 после точных бросков Никиты Михайлиса (7-я минута) и Егора Петухова (11-я).

Но во второй 20-минутке подопечные Юрия Михайлиса, как это часто бывает в текущем сезоне, достаточно легко разбазарили свое преимущество, которое, напротив, должны были закреплять. У хозяев отличились Александр Хохлачев (33-я) и Йори Лехтеря (39-я), причем последний огорчил Йони Ортио перед самым перерывом.

А в третьем периоде "Барыс" вовсе провалился, позволив сначала Йори Лехтеря (49-я) оформить дубль, а после добиться успеха Дмитрию Кугрышеву (51-я) и Александру Никишину (52-я).

Таким образом, казахстанская команда потерпела четвертое поражение подряд и с 24 очками осела на десятом месте в таблице Восточной конференции, тогда как московская набрала 32 балла и сохранила за собой восьмую строчку на "Западе".

Следующую игру астанчане также проведут на выезде против "Северстали" 20 ноября.