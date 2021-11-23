Ворвется в историю "Барыса", или казахстанец гонится за рекордами Доуса и Боченски в КХЛ

Казахстанский форвард Роман Старченко проводит самый невыразительный сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с момента своего дебюта в "Барысе", но все еще может переписать историю столичного клуба. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

35-летний нападающий забил 194 гола в КХЛ за 14 сезонов, уступая в снайперской номинации только Найджелу Доусу (217+159). На третьем месте лучший бомбардир "Барыса" в истории участия в Лиге - Брэндон Боченски (179+265). Таким образом, чтобы выйти на первое место, Старченко нужно забить еще 24 шайбы.

В текущем сезоне КХЛ казахстанец отметился только тремя голами, хотя в среднем за "регулярку" забивает не менее 11. Лишь в стартовых турнирах Старченко не добивался "рабочих" показателей, забив пять и семь голов соответственно. В лучшем турнире "48"-й номер забил за сезон 24 (22+2) гола.

Предположим, что до конца сезона 35-летний казахстанец, который был участником Матча звезд КХЛ, преодолеет рубеж в 200 голов, а в следующем розыгрыше турнира обойдет Доуса. Ранее Старченко вошел в клубную тройку по набранным очкам (366), обогнав Кевина Даллмэна (362).

Всего десять очков осталось до Доуса (376), идущего вторым, а возглавляет список Боченски (444). "48"-й номер сохраняет все шансы превзойти результаты бывших одноклубников, ведь ближайшие преследователи - Даррен Диц (173) и Никита Михайлис (166) - не скоро подберутся к показателям лидеров.

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Добавим, что домашняя серия столичного клуба стартует сегодня, 23 ноября, встречей с минским "Динамо". Затем "Барыс" сыграет с "Торпедо" (25 ноября), "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря).