"Барыс" спасется? Клуб из Казахстана посадил лидера на лавку и все еще бьется за выход в Кубок Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс" одержал волевую победу над "Северсталью" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но провал в очках от зоны плей-офф достиг уже пяти очков. О ситуации в нижней части таблицы Восточной конференции - в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса набрали 26 очков в 30 матчах, а это только десятое место в конференции. Если забыть про "Амур" (27 очков), то выше идет "Автомобилист", занимающий восьмую позицию с 31 баллом. Шестое и седьмое места делят "Сибирь" (34 очка) и "Нефтехимик" (32 очка), которые оторвались на комфортную дистанцию.

"Барыс" может нагнать конкурентов, если начнет уверенно набирать очки. Впереди очередная домашняя серия - казахстанцы примут претендентов на плей-офф с "Запада". Двое из них, минское "Динамо" с подмосковным "Витязем", находятся в определенном кризисе, что увеличивает шансы столичного клуба на успех.

С "Торпедо" и московским "Динамо" будет сложнее, ведь первые чаще выигрывают в последних встречах, а вторые - борются за победу в конференции. Но четыре-пять очков, это вполне адекватный результат в такой серии игр, ведь отступать уже некуда и матчи нужно вырывать.

"Барыс" оставляет себе шанс сменить главного тренера, но, скорее всего, не воспользуется такой возможностью. Почему? Проще подписать двух-трех новых легионеров, чем подыскать доступного по средствам специалиста. Столичный клуб стал заложником своих финансовых сложностей.

Есть и другие проблемы. На скамейку запасных посадили Даррена Дица, который ранее считался лидером и незаменимым исполнителем, а иные игроки сборной Казахстана переломили ход сложного матча в Череповце. Сыграет ли "44"-й номер в следующем матче? Скорее всего, да, ведь он нужен команде. Готов ли он приносить прежнюю пользу? На этот вопрос не ответит даже Диц.

Возможно, что от услуг капитана имеет смысл отказаться досрочно, если у него нет мотивации. Но есть в команде другие лидеры. 35-летний Роман Старченко забил только три гола в сезоне, но сохраняет шансы выйти в лучшие снайперы клуба за историю участия в КХЛ, а Никита Михайлис претендует на звание первого бомбардира сезона.

Что дальше? Осталась половина турнира, чтобы решить текущие проблемы. "Барыс" может выбраться из сложной ситуации, но возможностей для ошибок все меньше и меньше. Еще три десятка матчей, чтобы построить новую команду из Казахстана. Не исключаем, что уже к следующему чемпионату, если ситуация не изменится в ближайших 10-15 играх.

Увольняем Юрия Михайлиса из "Барыса" после поражений в КХЛ или разгоняем всех легионеров?

Добавим, что домашняя серия столичного клуба стартует завтра, 23 ноября, встречей с минским "Динамо". Затем "Барыс" сыграет с "Торпедо" (25 ноября), "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря).