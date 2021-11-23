"Барыс" одержал вторую победу подряд

ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 ноября, казахстанский клуб принимал на своей арене минское "Динамо" и выиграл со счетом 3:2 по буллитам.

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Хозяева забили первыми. На шестой минуте Линден Вей реализовал большинство с передачи Томаша Юрчо. В середине первого периода гости сравняли усилиями Сергея Сапего. А на 26-й минуте уже "Динамо" благодаря точному броску Тайлера Граоваца воспользовался удалением в составе соперника и вышел вперед.

Под занавес второго периода "Барыс" сравнял, снова оказавшись в большинстве. На этот раз отличился Никита Михайлис, которому ассистировали Кертис Волк и Роман Старченко.

Со счетом 2:2 завершилось основное время матча. Не удалось выявить победителя и в овертайме. В итоге исход встречи решался в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хозяева.

Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.

Эта победа стала для "Барыса", который стартовал в новой домашней серии, второй подряд. 25 ноября клуб сыграет с "Торпедо", затем 27-го с "Витязем" и 2 декабря с московским "Динамо".