Провалился в дебюте, но затем вытащил матч. В "Барысе" был непробиваем герой ЧМ по хоккею

Казахстанский голкипер Никита Бояркин выиграл с "Барысом" первый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выстояв под атаками одной из самых результативных команд Западной конференции. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

23-летний Бояркин пришел в столичный клуб перед сезоном, заявив о себе надежной игрой на чемпионате мира. Голкиперу были выданы серьезные авансы, вплоть до позиции первого номера. Казахстанец дебютировал уже в стартовой встрече сезона в турнире, но пропустил пять голов от "Салавата Юлаева" (1:5).

Был легкий нокдаун. Еще в двух полных играх Бояркин пропустил по четыре гола, а другие матчи он либо доигрывал, либо неудачно стартовал. Рискованно начал казахстанец и в игре с минским "Динамо", когда голкипер не смог отразить два броска после семи стартовых попыток соперников.

Но затем "1"-й был непобедим. Он справился с 14 бросками за оставшиеся 45 минут, а затем не дал забить минчанам в буллитной серии. В личную статистику Бояркина матч не был зачтен как победный, но он его и не проиграл. 23-летний казахстанец подтвердил своей игрой, что готов прогрессировать и приносить пользу.

Предположим, что Бояркин до конца чемпионата отыграет еще с десяток игр и будет дублером в плей-офф, ведь лидером по позиции останется финский легионер Йони Ортио. Остается надеяться, что мимолетный успех не вскружит голову казахстана - будущей звездой столичного клуба.

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Добавим, что на старте домашней серии столичный клуб выиграл у минского "Динамо", а в ближайших матчах на своем льду "Барыс" сыграет с "Торпедо" (25 ноября), "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря).

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