"Барыс" сделал заявление по Даррену Дицу

Защитник "Барыса" Даррен Диц пропустит домашний матч против нижегородского "Торпедо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также столичный клуб не сможет рассчитывать на Олле Альсинга. Причина - оба игрока "продолжают лечиться от простудного заболевания".

Напомним, ранее Диц был лишен капитанской повязки и уже пропустил две игры, в которых "Барыс" одержал победы. После этого появилась информация, что защитник может уйти к конкуренту по КХЛ.

Диц - самый дорогой игрок КХЛ с зарплатой в 600 миллионов тенге. В то же время является худшим защитником с показателем полезности "-19". В 29 матчах он набрал 20 (9+11) очков.