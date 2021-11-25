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"Барыс" без Дица выиграл третий матч подряд и приблизился к зоне плей-офф КХЛ

"Барыс" без Дица выиграл третий матч подряд и приблизился к зоне плей-офф КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Торпедо Н 4:2

Голы: Куник, 4 (1:0) ; Лилья, 13 (2:0) ; Вей, 25 (3:0) ; Михеев, 34 (3:1) ; Пайгин, 44 (3:2) ; Лилья, 46 (4:2)

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Турнирная таблица

Казахстанский "Барыс" одержал победу над нижегородским "Торпедо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на "Барыс Арене" и завершилась со счетом 4:2.

Подопечные Юрия Михайлиса сделали весомую заявку на победу в первом периоде, забросив в ворота соперника две безответные шайбы. Отличились Коди Куник (4-я минута) и Якоб Лилья (13-я).

После перерыва Линден Вей (25-я) упрочил преимущество "Барыса", однако "Торпедо" усилиями Артема Михеева (34-я) одну шайбу отыграл.

В начале заключительного периода Зият Пайгин (44:21) сократил отставание до минимума, однако Лилья (46-я), оформив дубль, восстановил преимущество "Барыса" в две шайбы и установил окончательный счет.

Таким образом, "Барыс" одержал третью победу подряд без Даррена Дица. Команда набрала 30 очков и приблизилась к зоне плей-офф. "Торпедо" (34) остался восьмым на "Западе".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен

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