"Я такого еще не видел". Михайлис прокомментировал матч "Барыса" со сборной Беларуси

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис подвел итоги товарищеского матча со сборной Беларуси, сообщается на сайте клуба.
Напомним, что в основное время казахстанская команда потерпела поражение со счетом 1:2, но затем команды провели еще 20-минутный овертайм и буллитную серию. Михайлис признался, что играть в таком формате было интересно.
- Соперник с первых минут начал играть активно. Было преимущество в движении, в бросках. Потихоньку мы пришли в себя. Во втором периоде на небольшом отрезке играли на равных. Подвели удаления. В третьем периоде игра была под нашим контролем. Очень много атаковали, могли забить больше одного гола. Одной шайбы для победы мало. Могли сравнять счет.
- Как вам соперник?
- Что минское "Динамо", что сборная Беларуси всегда выходят и бьются до конца. Знали, что соперник усилился легионерами. Очень мощная команда. Удачи ей в олимпийской квалификации.
- Как оцените игру молодежного звена?
- Ребята 2002, 2004 года весь матч провели. Прилично выделялись, могли забить. Молодцы.
- Кого-то из более опытных отметите?
- Лилья здорово сыграл, защитники Альсинг, Мартинссон. Савченко уверенно и надежно сыграл в обороне.
- В субботнем спарринге со сборной Беларуси планируете кого-то другого посмотреть в составе?
- Да нет, сегодня один игрок травму получил. У нас один запасной, так что этим составом и будем играть.
- Насколько легко адаптировались к этой площадке за столь короткое время?
- Тяжело было. Мы прилетели, полдня проспали. Состояние сонное было. Хорошая тренировка в пять часов вечера была, продышались. Хороший лед, хорошая арена. Все условия, спасибо большое.
- Такой формат овертайма для вас необычен?
- Я такого еще не видел. Интересно.
- Насколько игроки успевали по ходу овертайма понимать, в каком формате играть надо?
- Все было быстро. У нас есть бригады большинства и меньшинства, нет проблем.
- Такой формат овертайма дает много пищи для размышлений?
- Очень много дает, да.
- Потрясающая реализация буллитов. Уделяете особое внимание этому компоненту?
- Нет, это уровень и мастерство игроков. Выходят и качественно исполняют.
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